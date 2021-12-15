В Україні перед новорічними святами дорожчають мандарини: які ціни

Водночас апельсини та лимони навпаки дешевшають.
Перед новорічними святами в Україні дорожчають мандарини.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".
Так, зазначається, що ціни на мандарини різко зростуть на 30%. За кілограм доведеться віддати до п'ятдесяти гривень. Такий прогноз озвучили аналітики перед новорічними святами.
Водночас ціни на інші цитрусові будуть знижуватися. У середньому віддати доведеться до 35 гривень за кіло апельсинів, а за лимони – до 37 гривень.
Раніше повідомлялося, що в Україні порівняно з минулим місяцем підскочили ціни на деякі овочі. Нагадаємо, експерти прогнозують, що перед новорічними святами в Україні здорожчають продукти. За прогнозами, ціни зростуть на 16-20%. Особливо здорожчання торкнеться овочів та м'яса.