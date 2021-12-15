Вчені назвали вакцини, що майже не захищають від "Омікрону"

Спеціалісти протестували два варіанти штаму “Омікрон”, які є в Гонконгу.
Учені з Гонконгу довели безсилля двох найпопулярніших вакцин проти нового варіанту вірусу “Омікрон”. У Pfizer-BioNTech або Coronavac не виробляється достатній рівень сироваткових антитіл.
Про це повідомляє портал Medical Press.
Спеціалісти протестували два варіанти штаму “Омікрон”, які є в Гонконгу — з Південної Африки та Нігерії. Вивчалися дві групи з 25 осіб. У групі, яка отримувала два щеплення Pfizer-BioNTech, тільки п'ять людей змогли протистояти вірусу. Ефективність вакцини була оцінена в 20-24%, що значно нижче порівняно з класичним варіантом коронавірусу.
У групі, вакцинованій Coronavac, жоден реципієнт не виробив антитіла в кількості, достатній для нейтралізації “Омікрону”.
Вчені дійшли висновку, що вакцинація цими препаратами не допоможе в боротьбі з новим штамом.
Напередодні у ВООЗ заявили, що штам коронавірусу “Омікрон” швидкими темпами "захоплює" світ. Цей варіант коронавірусу виявили вже у 77 країнах. У ВООЗ також вважають, що навіть попри легший перебіг хвороби при зараженні "Омікроном" може перевантажити непідготовлені системи охорони здоров'я - просто через велику кількість інфікованих.
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.
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