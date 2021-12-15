Ученые назвали вакцины, которые почти не защищающие от "Омикрона"

Ученые назвали вакцины, которые почти не защищающие от "Омикрона"

Специалисты протестировали два варианта штамма "Омикрон", которые есть в Гонконге.

Ученые из Гонконга доказали бессилие двух популярнейших вакцин против нового варианта вируса "Омикрон". У Pfizer-BioNTech или Coronavac не производится достаточный уровень сывороточных антител.

Об этом сообщает портал Medical Press.

Специалисты протестировали два варианта штамма "Омикрон", которые есть в Гонконге — из Южной Африки и Нигерии. Изучались две группы из 25 человек. В группе, получавшей две прививки Pfizer-BioNTech, только пять человек смогли противостоять вирусу. Эффективность вакцины была оценена в 20-24%, что значительно ниже по сравнению с классическим вариантом коронавируса.

В группе, вакцинированной Coronavac, ни один реципиент не выработал антитела в количестве, достаточном для нейтрализации "Омикрона".

Ученые пришли к выводу, что вакцинация этими препаратами не поможет в борьбе с новым штаммом.

"Омикрон" обнаружили в 77 странах, но вероятно он есть уже в большинстве государств | Новости мира

Накануне в ВОЗ заявили, что штамм коронавируса "Омикрон" быстрыми темпами "захватывает" мир. Этот вариант коронавируса был обнаружен уже в 77 странах. В ВОЗ также считают, что даже несмотря на более легкое течение болезни при заражении "Омикроном" может перегрузить неподготовленные системы здравоохранения — просто из-за большого количества инфицированных.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

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