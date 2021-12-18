Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 декабря

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 декабря

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 7 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 18 декабря зафиксировано 7 503 новых подтвержденных случаев коронавируса. За сутки от COVID-19 умерло 288 человек, еще 18 534 – выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Так, среди новых больных 674 детей, медработников – 154. Кроме того, за прошедшие сутки было госпитализировано 2 018 человек.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 3 604 549 человек; поправилось – 3 324 999 человек; летальных исходов – 92 929.

Кроме того, за прошедшие сутки 136 962 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 42 544 человека, полностью иммунизированы – 94 358 человек, дополнительную дозу получили 60 человек.

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"С начала вакцинальной кампании привито 14 355 540 человек, из них получили первую дозу – 14 355 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 919 024 человека, получили дополнительную дозу – 74 человека. В общей сложности проведено 27 274 636 прививок", - говорят в Минздраве.

В Минздраве отметили, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавируса.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):

г. Киев – 1395/9387

Винницкая – 226/4517

Волынская – 337/2421

Днепропетровская – 319/8729

Донецкая – 325/5632

Житомирская – 186/2312

Закарпатская – 360/2044

Запорожская – 375/3506

Ивано-Франковская – 222/2370

Киевская – 390/5187

Кировоградская – 109/2334

Луганская – 72/2070

Львовская – 370/6033

Николаевская – 223/2478

Одесская – 389/4856

Полтавская – 443/3375

Ровенская – 197/3561

Сумская – 143/2888

Тернопольская – 175/1901

Харьковская – 278/6296

Херсонская – 95/1818

Хмельницкая – 293/2978

Черкасская – 316/3064

Черновицкая – 178/1834

Черниговская – 197/2767

Заметим, что в Украине, по состоянию на утро 17 декабря, было зафиксировано 8899 новых случаев COVID-19. Умерли 328 человек, 21 650 пациентов выздоровели.