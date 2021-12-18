Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 декабря

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 декабря

Associated Press

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 7 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 18 декабря зафиксировано 7 503 новых подтвержденных случаев коронавируса. За сутки от COVID-19 умерло 288 человек, еще 18 534 – выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Так, среди новых больных 674 детей, медработников – 154. Кроме того, за прошедшие сутки было госпитализировано 2 018 человек.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 3 604 549 человек; поправилось – 3 324 999 человек; летальных исходов – 92 929.

Кроме того, за прошедшие сутки 136 962 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 42 544 человека, полностью иммунизированы – 94 358 человек, дополнительную дозу получили 60 человек.

"С начала вакцинальной кампании привито 14 355 540 человек, из них получили первую дозу – 14 355 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 919 024 человека, получили дополнительную дозу – 74 человека. В общей сложности проведено 27 274 636 прививок", - говорят в Минздраве.

В Минздраве отметили, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавируса.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):

  • г. Киев – 1395/9387
  • Винницкая – 226/4517
  • Волынская – 337/2421
  • Днепропетровская – 319/8729
  • Донецкая – 325/5632
  • Житомирская – 186/2312
  • Закарпатская – 360/2044
  • Запорожская – 375/3506
  • Ивано-Франковская – 222/2370
  • Киевская – 390/5187
  • Кировоградская – 109/2334
  • Луганская – 72/2070
  • Львовская – 370/6033
  • Николаевская – 223/2478
  • Одесская – 389/4856
  • Полтавская – 443/3375
  • Ровенская – 197/3561
  • Сумская – 143/2888
  • Тернопольская – 175/1901
  • Харьковская – 278/6296
  • Херсонская – 95/1818
  • Хмельницкая – 293/2978
  • Черкасская – 316/3064
  • Черновицкая – 178/1834
  • Черниговская – 197/2767

Заметим, что в Украине, по состоянию на утро 17 декабря, было зафиксировано 8899 новых случаев COVID-19. Умерли 328 человек, 21 650 пациентов выздоровели.

Компания "Pfizer" заявляет, что ее таблетки от COVID эффективны и против "Омикрона" | Новости мира

Компания "Pfizer" заявляет, что ее таблетки от COVID эффективны и против "Омикрона" | Новости мира
Следующая публикация