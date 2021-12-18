Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 декабря

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 7 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 18 декабря зафиксировано 7 503 новых подтвержденных случаев коронавируса. За сутки от COVID-19 умерло 288 человек, еще 18 534 – выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Так, среди новых больных 674 детей, медработников – 154. Кроме того, за прошедшие сутки было госпитализировано 2 018 человек.
За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 3 604 549 человек; поправилось – 3 324 999 человек; летальных исходов – 92 929.
Кроме того, за прошедшие сутки 136 962 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 42 544 человека, полностью иммунизированы – 94 358 человек, дополнительную дозу получили 60 человек.
"С начала вакцинальной кампании привито 14 355 540 человек, из них получили первую дозу – 14 355 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 919 024 человека, получили дополнительную дозу – 74 человека. В общей сложности проведено 27 274 636 прививок", - говорят в Минздраве.
В Минздраве отметили, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавируса.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):
- г. Киев – 1395/9387
- Винницкая – 226/4517
- Волынская – 337/2421
- Днепропетровская – 319/8729
- Донецкая – 325/5632
- Житомирская – 186/2312
- Закарпатская – 360/2044
- Запорожская – 375/3506
- Ивано-Франковская – 222/2370
- Киевская – 390/5187
- Кировоградская – 109/2334
- Луганская – 72/2070
- Львовская – 370/6033
- Николаевская – 223/2478
- Одесская – 389/4856
- Полтавская – 443/3375
- Ровенская – 197/3561
- Сумская – 143/2888
- Тернопольская – 175/1901
- Харьковская – 278/6296
- Херсонская – 95/1818
- Хмельницкая – 293/2978
- Черкасская – 316/3064
- Черновицкая – 178/1834
- Черниговская – 197/2767
Заметим, что в Украине, по состоянию на утро 17 декабря, было зафиксировано 8899 новых случаев COVID-19. Умерли 328 человек, 21 650 пациентов выздоровели.
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