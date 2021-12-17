Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 17 декабря

За последние сутки число заболевших выросло почти на 9 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 17 декабря зафиксировано 8 899 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 328 человек, 21 650 пациентов выздоровело.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 028 человек, а 132 991 человек вакцинирован против COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 597 046 человек;
- поправилось – 3 306 465 человек;
- летальных исходов – 92 641;
- проведено ПЦР-тестов – 16 439 563.
С начала вакцинальной кампании привито 14 312 996 человек, из них получили первую дозу – 14 312 994 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 824 666 человек. Всего проведено 27 137 674 прививки.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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