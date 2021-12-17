Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 17 декабря

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 17 декабря

За последние сутки число заболевших выросло почти на 9 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 17 декабря зафиксировано 8 899 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 328 человек, 21 650 пациентов выздоровело.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 028 человек, а 132 991 человек вакцинирован против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 597 046 человек;

поправилось – 3 306 465 человек;

летальных исходов – 92 641;

проведено ПЦР-тестов – 16 439 563.

С начала вакцинальной кампании привито 14 312 996 человек, из них получили первую дозу – 14 312 994 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 824 666 человек. Всего проведено 27 137 674 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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