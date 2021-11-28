Новый штамм коронавируса "Омикрон": чем он опаснее "Дельты"

Новый штамм "Омикрон" был обнаружен в Африке.
Штамм коронавируса "Дельта" и новооткрытый штамм "Омикрон" имеют разные основные риски.
Об этом во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил главный медик страны Крис Витти, — пишет "Голос Америки".
"Штамм "Дельта" в основном продвигался на средства способности быстро распространяться, но меньшее беспокойство вызвало его способность избегать вакцин. В настоящем, что нас заставляет действовать быстро, так это теоретическая возможность вероятного избегания вакцин", — сказал эксперт.
Джонсон также отметил, что о новом штамме "Омикрон", обнаруженном в Африке, еще немного известно, но "кажется, что "Омиркон" распространяется очень быстро и среди прошедших двойную вакцинацию".
В Великобритании было обнаружено два случая заражения новым штаммом. После сообщений о новом штамме, начиная некоторые европейские страны, ввели ограничения на путешествия из стран региона. США также ограничили путешествия в ряд африканских стран.
Отметим, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, получившего название "Омикрон" как беспокойство. Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября органами здравоохранения в странах Южной Африки. Количество случаев обнаружения этого варианта у больных COVID-19 увеличивается
Напомним:
- Ранее о первых возможных случаях нового мутированного COVID-штамма "Омикрон " сообщили в Чехии и Германии. В странах ждут окончательные результаты анализов.
- Также в графстве Эссекс (Великобритания) обнаружены два случая заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".
- Тем временем ведущие фармкомпании сообщили, когда начнут бороться с новым штаммом коронавируса "Омикрон".
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