Новый штамм коронавируса "Омикрон": чем он опаснее "Дельты"

Новый штамм "Омикрон" был обнаружен в Африке.

Штамм коронавируса "Дельта" и новооткрытый штамм "Омикрон" имеют разные основные риски.

Об этом во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил главный медик страны Крис Витти, — пишет "Голос Америки".

"Штамм "Дельта" в основном продвигался на средства способности быстро распространяться, но меньшее беспокойство вызвало его способность избегать вакцин. В настоящем, что нас заставляет действовать быстро, так это теоретическая возможность вероятного избегания вакцин", — сказал эксперт.

Джонсон также отметил, что о новом штамме "Омикрон", обнаруженном в Африке, еще немного известно, но "кажется, что "Омиркон" распространяется очень быстро и среди прошедших двойную вакцинацию".

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В Великобритании было обнаружено два случая заражения новым штаммом. После сообщений о новом штамме, начиная некоторые европейские страны, ввели ограничения на путешествия из стран региона. США также ограничили путешествия в ряд африканских стран.

Отметим, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, получившего название "Омикрон" как беспокойство. Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября органами здравоохранения в странах Южной Африки. Количество случаев обнаружения этого варианта у больных COVID-19 увеличивается

Напомним:

Новости мира: в Великобритании зафиксировали два случая инфицирования новым штаммом "Омикрон"