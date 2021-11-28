41-летняя Дарья Трегубова выгнулась на яхте, щеголяя стройным телом в бикини

Актриса показала яркие фото.

Украинская телеведущая и актриса Дарья Трегубова недавно вернулась с трехнедельного обучения в школе капитанов.

Так, звезда училась управлять яхтой и путешествовала от Пальмы-де-Майорки до Канар. Там продюсерша не только приобретала новые навыки, но и отдыхала. В частности, она успела наделать эффектные фото в купальнике. На странице в Instagram Даша запостила несколько снимков, где позировала на яхте. Знаменитость соблазнительно изгибалась на палубе.

Дарья Трегубова в бикини / instagram.com/dasha.tregubova

Заметим, 41-летняя звезда выглядит потрясающе в бикини.

Дарья Трегубова в бикини / instagram.com/dasha.tregubova

Также режиссер посветила ягодицами.

Дарья Трегубова в бикини / instagram.com/dasha.tregubova

Реакция фанатов актрисы была безумной. В комментариях подписчики оставили приятные сообщения.

Какая же роскошная

Смотря на фото, скоро в школе капитанов аншлаг

Очаровательная Даша

Фигурка супер

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