41-річна Дар'я Трегубова повигиналася на яхті, хизуючись струнким тілом в бікіні

Акторка показала яскраві фото.

Українська телеведуча та акторка Дар'я Трегубова нещодавно повернулася з тритижневого навчання у школі капітанів.

Так, зірка вчилася керувати яхтою і мандрувала від Пальми-де-Майорки до Канар. Там продюсерка не лише здобувала нові навички, а йвідпочивала. Зокрема, вона встигла наробили ефектних фото у купальнику. На сторінці в Instagram Даша запостила декілька знімків, де позувала на яхті. Знаменитість спокусливо вигиналася на палубі.

Дар'я Трегубова у бікіні / instagram.com/dasha.tregubova

Зауважимо, 41-річна зірка має приголомшливий вигляд у бікіні.

Дар'я Трегубова у бікіні / instagram.com/dasha.tregubova

Також режисерка посвітила сідничками.

Дар'я Трегубова у бікіні / instagram.com/dasha.tregubova

Реакція фанатів акторки була шаленою. У коментарях підписники залишили приємні повідомлення.

Яка ж розкішна

Дивлячись на фото, скоро в школі капітанів аншлаг

Чарівна Даша

Фігурка супер

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