41-річна Дар'я Трегубова повигиналася на яхті, хизуючись струнким тілом в бікіні

Акторка показала яскраві фото.
Українська телеведуча та акторка Дар'я Трегубова нещодавно повернулася з тритижневого навчання у школі капітанів.
Так, зірка вчилася керувати яхтою і мандрувала від Пальми-де-Майорки до Канар. Там продюсерка не лише здобувала нові навички, а йвідпочивала. Зокрема, вона встигла наробили ефектних фото у купальнику. На сторінці в Instagram Даша запостила декілька знімків, де позувала на яхті. Знаменитість спокусливо вигиналася на палубі.
Зауважимо, 41-річна зірка має приголомшливий вигляд у бікіні.
Також режисерка посвітила сідничками.
Реакція фанатів акторки була шаленою. У коментарях підписники залишили приємні повідомлення.
- Яка ж розкішна
- Дивлячись на фото, скоро в школі капітанів аншлаг
- Чарівна Даша
- Фігурка супер
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