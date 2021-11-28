Вибух газу в Новій Одесі: з-під завалів дістали ще одне тіло

З будинку евакуювали 54 особи.
У місті Нова Одеса в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух, внаслідок якого загинуло двоє осіб.
Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій.
Пізно ввечері 27 листопада підрозділами ДСНС було вилучено ще одне тіло з-під завалу.
Унаслідок інциденту постраждало три особи. З будинку проведено евакуацію 54 осіб.
Зараз підрозділами ДСНС із залученням важкої інженерної техніки продовжуються роботи по демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку та пошуку можливих заблокованих осіб із залученням кінологічної групи.
Аварійно-рятувальні роботи проводяться безперервно, рятівники змінюються через кожні пів години.
Всього до рятувальної операції залучено 211 осіб та 44 од. техніки.
Місцевими органами влади надається допомога постраждалим мешканцям. Зараз з 30 відселених квартир будинку в готелі виявив бажання посилитися 1 мешканець, всі інші тимчасово будуть перебувати у родичів та знайомих. На місці працює штаб з ліквідації наслідків події та оперативна група ГУ ДСНС в Миколаївській області.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, скільки гучних аварій сталися у багатоповерхівках за останні роки.
За словами експертів, мешканцям багатоповерхівок варто подумати про відмову від застосування газових приладів і заміну їх на електричні. Проте вкрай необхідно наводити лад у газовому господарстві України. Зокрема, на пресмарафоні президент Зеленський анонсував велику реформу термомодернізації всіх багатоповерхівок, яка буде коштувати 300 млрд грн.