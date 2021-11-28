Вибух газу в Новій Одесі: з-під завалів дістали ще одне тіло

Вибух газу в Новій Одесі: з-під завалів дістали ще одне тіло

З будинку евакуювали 54 особи.

У місті Нова Одеса в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух, внаслідок якого загинуло двоє осіб.

Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій.

Пізно ввечері 27 листопада підрозділами ДСНС було вилучено ще одне тіло з-під завалу.

Вибух газу у Новій Одесі (10 фото)

Унаслідок інциденту постраждало три особи. З будинку проведено евакуацію 54 осіб.

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Зараз підрозділами ДСНС із залученням важкої інженерної техніки продовжуються роботи по демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку та пошуку можливих заблокованих осіб із залученням кінологічної групи.

Аварійно-рятувальні роботи проводяться безперервно, рятівники змінюються через кожні пів години.

Всього до рятувальної операції залучено 211 осіб та 44 од. техніки.

Місцевими органами влади надається допомога постраждалим мешканцям. Зараз з 30 відселених квартир будинку в готелі виявив бажання посилитися 1 мешканець, всі інші тимчасово будуть перебувати у родичів та знайомих. На місці працює штаб з ліквідації наслідків події та оперативна група ГУ ДСНС в Миколаївській області.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, скільки гучних аварій сталися у багатоповерхівках за останні роки.

За словами експертів, мешканцям багатоповерхівок варто подумати про відмову від застосування газових приладів і заміну їх на електричні. Проте вкрай необхідно наводити лад у газовому господарстві України. Зокрема, на пресмарафоні президент Зеленський анонсував велику реформу термомодернізації всіх багатоповерхівок, яка буде коштувати 300 млрд грн.

Вибух в Новій Одесі: рятувальники шукають під завалами людей, є загиблі