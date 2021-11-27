Вибух газу в Новій Одесі: потерпіло щонайменше троє мешканців будинку

Зруйновано два поверхи.

Внаслідок вибуху газу в п'ятиповерхівці у Новій Одесі, що в Миколіївській області, травмувалося щонайменше троє осіб.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у своєму Telegram-каналі.

Наразі потерпілих троє. Їх врятували працівники ДСНС і передали медикам. За попередньою інформацією, двоє осіб перебувають у шоковому стані. Одна потерпіла має перелом руки та пошкодження хребта.

Зауважимо, що рвонуло у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинкок. Зруйновано четвертий та п'ятий поверхи.

Як повідомлялося, від вибуху в садочку у Київській області без вікон і дверей опинились сусідні господарства. Відома попередня причина - це витік побутового газу. Буквально рознесло харчоблок дитячого садка. Потерпілих немає, у дошкільному закладі на момент розриву нікого не було.