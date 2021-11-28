Новий штам коронавірусу “Омікрон": чим він небезпечніший за "Дельту"

Новий штам "Омікрон" був виявлений в Африці.

Штам коронавірусу "Дельта" та нововідкритий штам "Омікрон" мають різні основні ризики.

Про це під час пресконференція з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном заявив головний медик країни Кріс Вітті, - пише "Голос Америки".

"Штам "Дельта" в основному просувався коштом здатності швидко поширюватись, але менше занепокоєння викликала його здатність уникати вакцин. В теперішньому, що нас примушує діяти швидко, так це теоретична можливість ймовірного уникнення вакцин", - сказав експерт.

Джонсон також відзначив, що про новий штам "Омікрон", виявлений в Африці, ще небагато відомо, але "видається, що "Оміркон" поширюється дуже швидко і серед тих, хто пройшов подвійну вакцинацію".

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У Великій Британії було виявлено два випадки заражень новим штамом. Після повідомлень про новий штам, починаючи деякі європейські країни ввели обмеження на подорожі з країн регіону. США також обмежили подорожі до низки африканських країн.

Зазначимо, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон" як занепокоєння. Цей штам коронавірусу вперше було виявлено на початку листопада органами охорони здоров'я у країнах Південної Африки. Кількість випадків виявлення цього варіанта у хворих на COVID-19 збільшується

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Новини світу: у Великій Британії зафіксували два випадки інфікування новим штамом "Омікрон"