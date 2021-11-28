Новий штам коронавірусу “Омікрон": чим він небезпечніший за "Дельту"

Новий штам "Омікрон" був виявлений в Африці.
Штам коронавірусу "Дельта" та нововідкритий штам "Омікрон" мають різні основні ризики.
Про це під час пресконференція з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном заявив головний медик країни Кріс Вітті, - пише "Голос Америки".
"Штам "Дельта" в основному просувався коштом здатності швидко поширюватись, але менше занепокоєння викликала його здатність уникати вакцин. В теперішньому, що нас примушує діяти швидко, так це теоретична можливість ймовірного уникнення вакцин", - сказав експерт.
Джонсон також відзначив, що про новий штам "Омікрон", виявлений в Африці, ще небагато відомо, але "видається, що "Оміркон" поширюється дуже швидко і серед тих, хто пройшов подвійну вакцинацію".
У Великій Британії було виявлено два випадки заражень новим штамом. Після повідомлень про новий штам, починаючи деякі європейські країни ввели обмеження на подорожі з країн регіону. США також обмежили подорожі до низки африканських країн.
Зазначимо, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон" як занепокоєння. Цей штам коронавірусу вперше було виявлено на початку листопада органами охорони здоров'я у країнах Південної Африки. Кількість випадків виявлення цього варіанта у хворих на COVID-19 збільшується
Нагадаємо:
- Раніше про перші можливі випадки нового мутованого COVID-штаму "Омікрон " повідомили у Чехії та Німеччині. У країнах чекають на остаточні результати аналізів.
- Також у графстві Ессекс (Великобританія) виявлено два випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон".
- Тим часом провідні фармкомпанії повідомили, коли почнуть боротися з новим штамом коронавірусу "Омікрон".
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.