Курс доллара и евро на 17 декабря

Курс доллара и евро на 17 декабря

Стоимость доллара составляет 27,2 грн, а евро – 30,8 грн.

В пятницу, 17 декабря, доллар останется стабильным, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в ближайшие две выходных — субботу и воскресенье, 18 и 19 декабря.

Официальные курсы валют Нацбанка на 17 декабря:

Доллар США – 27,19 (без изменений).

Евро – 30,84 грн (плюс 23 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 16 декабря:

Доллар США – 27,10/27,30 грн.

Евро – 30,45/30,80 грн.

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