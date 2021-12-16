Курс доллара и евро на 17 декабря

Стоимость доллара составляет 27,2 грн, а евро – 30,8 грн.
В пятницу, 17 декабря, доллар останется стабильным, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в ближайшие две выходных — субботу и воскресенье, 18 и 19 декабря.
Официальные курсы валют Нацбанка на 17 декабря:
- Доллар США – 27,19 (без изменений).
- Евро – 30,84 грн (плюс 23 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 16 декабря:
- Доллар США – 27,10/27,30 грн.
- Евро – 30,45/30,80 грн.
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