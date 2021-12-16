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Курс долара і євро на 17 грудня

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Курс долара і євро на 17 грудня

Getty Images

Вартість долара становить 27,2 грн, а євро – 30,8 грн.

У п'ятницю, 17 грудня, долар залишиться стабільним, а євро здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть протягом найближчих двох вихідних - суботи та неділі, 18 та 19 грудня.

Офіційні курси валют Нацбанку на 17 грудня:

  • Долар США – 27,19 (без змін).
  • Євро – 30,84 грн (плюс 23 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 16 грудня:

  • Долар США – 27,10/27,30 грн.
  • Євро – 30,45/30,80 грн.

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