Курс долара і євро на 20 грудня

Вартість долара становить 27,2 грн, а євро – 30,8 грн.
У понеділок, 20 грудня, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 20 грудня:
- Долар США – 27,24 (плюс 5 коп.).
- Євро – 30,85 грн (плюс 1 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 17 грудня:
- Долар США – 27,10/27,30 грн.
- Євро – 30,50/30,90 грн.
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