Курс долара і євро на 20 грудня

Курс долара і євро на 20 грудня

Вартість долара становить 27,2 грн, а євро – 30,8 грн.

У понеділок, 20 грудня, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 20 грудня:

Долар США – 27,24 (плюс 5 коп.).

Євро – 30,85 грн (плюс 1 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 17 грудня:

Долар США – 27,10/27,30 грн.

Євро – 30,50/30,90 грн.

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