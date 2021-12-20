Курс доллара и евро на 21 декабря

Стоимость доллара составляет 27,3 грн, а евро – 30,8 грн.
Во вторник, 21 декабря, доллар подорожает, а евро подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 21 декабря:
- Доллар США – 27,28 (плюс 4 коп.).
- Евро – 30,76 грн (минус 9 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 20 декабря:
- Доллар США – 27,15/27,30 грн.
- Евро – 30,50/30,90 грн.
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