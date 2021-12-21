Курс доллара и евро на 22 декабря

Курс доллара и евро на 22 декабря

Стоимость доллара составляет 27,3 грн, а евро – 30,8 грн.

В среду, 22 декабря, доллар подешевеет, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 22 декабря:

Доллар США – 27,25 (минус 3 коп.).

Евро – 30,78 грн (плюс 2 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 21 декабря:

Доллар США – 27,15/27,35 грн.

Евро – 30,50/30,85 грн.

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