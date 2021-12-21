Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Курс доллара и евро на 22 декабря

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Курс доллара и евро на 22 декабря

УНИАН

Стоимость доллара составляет 27,3 грн, а евро – 30,8 грн.

В среду, 22 декабря, доллар подешевеет, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 22 декабря:

  • Доллар США – 27,25 (минус 3 коп.).
  • Евро – 30,78 грн (плюс 2 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 21 декабря:

  • Доллар США – 27,15/27,35 грн.
  • Евро – 30,50/30,85 грн.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация