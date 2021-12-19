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Таропрогноз на 20-26 декабря 2021: что карты нам предвещают

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Таропрогноз на 20-26 декабря 2021: что карты нам предвещают

ТСН.ua

Карты Таро помогают лучше понять свою душу.

В течение нескольких столетий с помощью карт Таро узнавали вероятное будущее и расшифровывали истинную суть произошедших событий. В XX веке этот инструмент для гадания стал самым популярным средством для гадания, уступая разве что рунам.

Карты Таро помогают облегчить наше движение жизнью, поэтому узнайте больше о грядущей неделе – 20-26 декабря – в таропрогнозе от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения
Карта недели "Отшельник"

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Эта карта говорит о том, что, несмотря на то, живете ли вы вместе с партнером, или сейчас одиноки, стоит для начала научиться доверять самому себе и своим ощущениям. Создайте границы в своих отношениях с окружающими и не позволяйте другим навязывать те модели поведения, которые вам не по душе.

В это кризисное время для того, чтобы научиться быть с другими, нужно прежде всего овладеть искусством одиночества. Речь идет не об одиночестве, а о том, что стоит уединяться, отступать, молчать, анализировать собственные чувства и чувства, чтобы найти силы потом двигаться вперед.

Поразмышляйте над тем, когда вы последний раз молчали и просто наблюдали за происходящим. Не стоит сейчас суетиться, как муха в кипятке, остановитесь и выдохните. В тишине соберитесь с мыслями о том, что делать дальше. Для того чтобы ясно увидеть свой путь, вам понадобится немного времени, при этом вам следует оставаться верным себе.

Прогноз Таро на работу и карьеру
Карта недели "Восьмерка пентаклей"

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Эта карта говорит об отстаивании своих прав. Начинается сложный период, а потому не позволяйте другим сомневаться в своей позиции на работе. Не исключено, что вам придется столкнуться с завистью и язвительными нападками со стороны коллег. Не опускайте руки, если будете защищаться, то можете поставить их на место.

Не исключено, что вам придется столкнуться с завистью и язвительными нападками со стороны коллег.

Воспринимайте вашу карьеру сейчас как поле боя, где выживет только сильнейший. Мужественно защищайте себя и решительно отбивайтесь от замечаний о вашей работе. Не позволяйте себе и другим сомневаться в вашей позиции. Если бардак на работе мешает вам продумать стратегию дальнейших действий, попробуйте ненадолго переключиться на что-нибудь другое, к примеру, обратите внимание на курсы, которые повысят вашу квалификацию. Задумайтесь над тем, какими ресурсами вы владеете, проведите ревизию, чтобы лучше их использовать.

Прогноз Таро на финансы
Карта недели "Восьмерка кубков"

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Не беспокойтесь о том, куда приведет вас отдельный шаг. Только тот, кто смотрит далеко, находит верный путь.
Для того чтобы развиваться финансово, прежде освободитесь от старой "трясины". И только тогда — смело шагайте вперед. Вы об этом не пожалеете. Попытайтесь то, на что раньше не решались. Но сначала немного погуляйте в одиночестве и хорошенько все обдумайте.

Подумайте о том, что держит вас за предыдущие провалы. Можете ли вы освободиться от этих ограничений. Перед вами стоит вполне достижимая цель, но нужно освободиться от старых представлений и привычек. Проложите новый путь, даже если сначала он будет трудным. Помните о том, что мужество – это страх, прочитавший молитву.

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