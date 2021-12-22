Гороскоп на 22 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро.

Гороскоп на 22 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро.

Карты Таро позволяют обрести гармонию внутри себя.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 22 декабря 2021 года рассказывает, что Скорпионов ожидают искушения, а Стрельцов — испытания.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 22 декабря 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка жезлов"

Хороший день для заключения договоров. В отношениях действуйте активнее. На работе нужно выходить на новый уровень.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Король кубков"

Работайте над своими чувствами. В любви прислушивайтесь к совету мудрого человека. На работе доверяйте голосу сердца.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все меняется. В отношениях следует быть готовым к неожиданностям. А на работе обдумайте запасной вариант.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Шестерка мечей"

Вам могут поступить больно. В отношениях не думайте только о быте. На работе остерегайтесь врагов.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Смело прорывайтесь вперед. В отношениях не следует делать больно второй половинке. На работе будьте осторожны со злодеями.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Паж жезлов"

Добавьте любопытства во все сферы жизни. На работе не сдерживайте свои мечты. В отношениях займитесь безумным сексом.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Двойка кубков"

ТСН.ua

Двигайтесь к партнерству. На работе сопротивляйтесь проблема. А в отношениях не забывайте о дружбе.

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СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Дьявол"

Впереди вас ожидают искушения. В отношениях только вы решаете стоить ли им поддаться. А при решении рабочих вопросов прислушайтесь к интуиции.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Десятка мечей"

Вас ожидают испытания. В отношениях ваши чувства захотят обидеть. На работе возможны новые вызовы.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Влюбленные"

Старайтесь большего. Растворитесь в чувствах. А на работе стройте что-нибудь новое со вдохновением.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Страшный суд"

Помните о последствиях своих поступков. В отношениях скрывайте ваши чувства. А на работе остерегайтесь проблем из прошлого.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Туз мечей"

Ум – вот ваше основное оружие. В отношениях вы должны понять, чего хотите на самом деле. А на работе пробивайте путь интеллектом.

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