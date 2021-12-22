Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят горы

Любовь к горам равносильна любви к морю: человек, увидев однажды, уже не может их забыть.

Красота и величественность гор не оставляет равнодушными никого, тем не менее, есть люди, которые не могут без них жить. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят горы больше других.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнов горы манят своей неприступностью и, как следствие, недостижимостью. Так уж устроен этот знак, кто, увидев какой-нибудь вызов, они тут же его принимают, мужественно преодолевают и заслуженно гордятся собой – до следующего вызова. Из представителей этого знака получают лучшие оптимисты, для которых, впрочем, главное – не остановиться на полпути к вершине, в противном случае они могут потерять к восхождению интерес и спуститься вниз.

Дева (22.08 – 23.09)

Для Дев горы – это прежде всего зимний курорт, на котором можно и отдохнуть, и здоровье поправить, и в светском обществе блеснуть, представив на его суд новые лыжные костюмы, а также свитеры и кофты ручной работы с рождественскими звездами и оленями. На лыжах представители знака, как правило, катаются не очень хорошо, но это не мешает им дышать целительным горным воздухом, флиртовать и пить глинтвейн в уютных кафе.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи воспринимают горы как арт-объект, достойный как созерцания, так и изображения. Каким бы видом творчества они ни занимались – от вязания до живописи, только в первом случае горы будут красоваться на свитерах и платьях их работы, а во втором – на эстампах и картинах их авторства. Что же до созерцания, то представители знака могут часами рассматривать одну и ту же вершину – при разном освещении и в разных ракурсах, при этом в разное время суток и различной погоде их видение будет разительно отличаться.

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