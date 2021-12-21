Гороскоп на 22 декабря для всех знаков Зодиака: день обмана и искушений

Гороскоп на 22 декабря для всех знаков Зодиака: день обмана и искушений

День обмана и искушений на всех уровнях жизни, которые будут подстерегать буквально на каждом шагу.

Астрологи рекомендуют не покидать своего жилья – только оно может защитить от негативного влияния окружающего мира. Если же такой возможности нет, необходимо заранее продумать маршрут, который позволит доехать до пункта назначения, не отвлекаясь на заходы в магазины, и быстро вернуться домой.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 декабря для Овнов

Велика вероятность того, что окружающие – причем не только посторонние, но и домашние – будут упорно стараться вывести вас из себя: главное, не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 декабря для Тельцов

Особое внимание необходимо обратить на отношения с любимым человеком: ссоры, которые будут возникать буквально на ровном месте, могут привести к серьезному – и никому не нужному – конфликту.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 декабря для Близнецов

Сегодня не стоит никому доказывать свою правоту, даже если вы стопроцентно в ней уверены: убедить в ней все равно никого не удастся, а вот нервы – как себе, так и другим – удастся изрядно подпортить.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 декабря для Раков

Генеральная уборка, проведенная в этот день, поможет не только навести чистоту и порядок, но очистить свой дом или квартиру от негативной энергии, которая скопилась там за последнее время.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 декабря для Львов

Идея быстрого и легкого заработка, которой поделится с вами кто-то из коллег, скорее всего, окажется с подвохом, поэтому не стоит поддаваться искушению – оно чревато не столько прибылью, сколько убытками.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 декабря для Дев

День, когда от любых финансовых операций, какой бы сложности они ни были, лучше отказаться: велика вероятность ошибки – или опечатки, последствия которой могут оказаться непредсказуемыми.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 декабря для Весов

Самокритика сегодня – в отличие от других дней – вместо ожидаемой пользы принесет вред: в результате связанного с ней падения самооценки не удастся справится и с половиной назначенных на это время дел.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 декабря для Скорпионов

День, когда могут активизироваться токсичные люди, цель которых – отнять у вас энергию, необходимую для решения профессиональных и бытовых вопросов: не стоит идти у них на поводу.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 декабря для Стрельцов

Не стоит делиться своими профессиональными планами с окружающими, если, конечно, вы не хотите, впоследствии с досадой наблюдать, как они осуществляют за вас ваши мечты.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 декабря для Козерогов

От принятия важных решений – как профессионального, так и личного характера – сегодня лучше отказаться, чтобы впоследствии не жалеть о совершенной ошибке.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 декабря для Водолеев

От общения с людьми из прошлого – бывших друзей или возлюбленных – сегодня лучше отказаться: оно не принесет ожидаемого – позитивно-душевного – эффекта, а, напротив, станет причиной негативных эмоций.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 декабря для Рыб

Необходимо найти время для пожилых родственников, настроение которых сегодня оставит желать лучшего: телефонная беседа с вами, а еще лучше – ваш визит, обеспечат им душевное равновесие.

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