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Астрологический прогноз на 22 декабря

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Астрологический прогноз на 22 декабря

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день тяжелой негативной энергетики, когда от новых дел – особенно тех, на которые делаются большие ставки – лучше отказаться. Не стоит давать обещания и брать на себя обязательства, которые заведомо являются невыполнимыми. Не стоит также доверять людям, обладающим репутацией непорядочных. 

Символ дня: паутина с пауком в центре. 

Стихия дня: Вода. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Число дня: 1. 

Цвет дня: цвет морской волны. 

Камни дня: хризолит, оникс, агат, 

За какую часть тела отвечает: кишечник. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут надолго уложить человека в постель. Вероятно, также обострение психических заболеваний – прежде всего шизофрении. 

Афоризм дня: "Качество – это делать что-нибудь правильно, даже когда никто на тебя не смотрит" (Генри Форд). 

Геометрическая фигура дня: волнистые линии. 

Брак и отношения дня: не лучший день для заключения брака – он может пройти в постоянных дрязгах, ссорах и конфликтах. 

Мистика дня: нужно использовать очистительную силу огня: сжигать негатив – например, записки с перечнем обстоятельств, которые мешают двигаться вперед – и окуривать дымом или ладаном предметы и помещения. 

Табу дня: не стоит разговаривать с пьяными или людьми, находящимися под влиянием наркотических веществ. 

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