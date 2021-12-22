Астрологічний прогноз на 22 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день важкої негативної енергетики, коли від нових справ – особливо тих, на які робляться великі ставки – краще відмовитись. Не варто давати обіцянки і брати на себе зобов'язання, які є нездійсненними. Не варто також довіряти людям, які мають репутацію непорядних.

Символ дня: павутиння з павуком у центрі.

Стихія дня Вода.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Число дня: 1.

Колір: колір морської хвилі.

Камені дня: хризоліт, онікс, агат,

За яку частину тіла відповідає: кишківник.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть надовго укласти людину в ліжко. Ймовірно, також загострення психічних захворювань – насамперед шизофренії.

Афоризм дня: "Якість — це робити щось правильно, навіть коли ніхто на тебе не дивиться" (Генрі Форд).

Геометричні фігури дня: хвилясті лінії.

Шлюб і стосунки дня: не найкращий день для укладення шлюбу – він може минути у постійних чварах, сварках та конфліктах.

Містика дня: потрібно використовувати очисну силу вогню: спалювати негатив – наприклад, записки з переліком обставин, які заважають рухатися вперед – та обкурювати димом або ладаном предмети та приміщення.

Табу дня: не варто розмовляти з п'яними чи людьми, які перебувають під впливом наркотичних речовин.

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