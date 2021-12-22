Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит общаться с незнакомцами

День, когда в атмосфере витает тяжелая энергетика. Окружающие люди – не в силу своего характера, а под влиянием Луны – становятся недоброжелательными, агрессивными и откровенно враждебными. Одно неосторожное слово – или взгляд – кого-то из окружающих может довести того, против кого они направлены, до депрессии, поэтому необходимо сторониться негативно настроенных людей.

Сегодня, 28 июля, опасаться окружающих людей необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них общение с ними может быть особенно опасным – велика вероятность встретиться с токсичным человеком.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы при всей своей вспыльчивости – правда, с отложенным эффектом – люди открытые и доброжелательные. Вот и сегодня они, похоже, раскроют душу совершенно незнакомому человеку, который не упустит случая в нее "плюнуть" – от того, что это выражение образное, легче представителям знака не станет. Правильнее будет не откровенничать с людьми – особенно это касается незнакомцев, но в такой день желательно остерегаться и близких, они могут оказаться непредсказуемыми.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки как самый мнительный и впечатлительный знак, впадая в отчаяние, ищут, с кем бы поделиться своими проблемами, поэтому, если близкие люди уже не могут их слушать, они готовы обрушить свои тайны на незнакомцев, встреченных в супермаркете, транспорте или парикмахерской – куда занесет их в этот день жизнь. Вот только вместо сочувствия, поддержки и доброго совета, на которые рассчитывают представители знака, они могут получить язвительное замечание или гневную отповедь, что расстроит их еще больше.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, будучи людьми широкой души и таких же жестов, не делят людей на знакомых и незнакомых – они готовы раскрыть душу даже абсолютно чужому человеку, не считаясь с опасностью, которую несет в себе такое откровение. Ну а поскольку представителям знака трудно отличить токсичных людей от обычных, звезды настоятельно рекомендуют им сегодня никому не раскрывать своих объятий – как в прямом, так и в переносном смысле: так никто не нанесет им материального ущерба.

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