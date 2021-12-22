"Омикрон" может вытеснить "Дельту": эксперты спрогнозировали, когда Украину охватит новая COVID-волна

Мутируемому вирусу достаточно трех-четырех недель, чтобы заменить предшественника.

Аналитики прогнозируют новую волну COVID-19 в Украине на конец января, когда "Омикрон", скорее всего, вытеснит "Дельту". Мутируемому вирусу достаточно трех-четырех недель, чтобы заменить предшественника.

В нашей стране официально подтвердили один случай нового варианта коронавируса, однако инфекционисты сходятся на том, что больных уже гораздо больше. Об этом 21 декабря говорится в сюжете ТСН 19:30.

"Омикрон" попал в Украину из Объединенных Арабских Эмиратов. К инфекционистке Ольге Голубовской обратился 40-летний больной, который уже лечился у нее от коронавируса раньше, а весной был вакцинирован. Врач заподозрила у пациента мутированный вариант "Омикрон".

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Инфекционистка направила образцы на секвенирование и вскоре лаборатория подтвердила, что новый штамм COVID-19 добрался и до Украины. У пациента, к слову, уже отрицательный ПЦР-тест. В то же время врач убеждена, что это далеко не единственный случай "Омикрона" на территории страны.

По словам Голубовской, многие образцы не попадают на секвенирование вовремя.

Тем временем главный санитарный врач Игорь Кузин говорит, что штамм коронавируса проверяют, когда заболел вакцинированный человек, если пациент имеет не типичные проявления болезни или вернулся из-за границы. Он тоже соглашается, что в Украине больных "Омикроном" значительно больше.

"У нас задержки в секвенировании", — констатирует главный санврач. В то же время, по словам экспертов, точное количество случаев нового штамма в Украине важно знать, чтобы спрогнозировать новую вспышку заболеваемости.

Коронавирус в Украине: на конец января аналитики прогнозируют новую волну заболеваемости

"Омикрон" распространяется по миру беспрецедентными темпами. Его уже зафиксировали в 106 странах. В ВОЗ считают, что он более заразен, чем штамм "Дельта", а еще на 30% снижает эффективность вакцинации. Поэтому ряд европейских стран возвращается к жестким ограничениям.

Ранее Украина запретила въезд из восьми африканских стран. На следующей неделе в Минздраве будут рассматривать, следует ли увеличивать перечень государств, границу с которыми закроет Украина.

Уже сейчас аналитики прогнозируют новую волну коронавируса к концу января. "Омикрону" достаточно трех-четырех недель, чтобы стать доминирующим.

И хотя считается, что новый COVID-штамм не имеет более тяжелого в сравнении с "Дельтой" течения, а также подвергается терапии, из-за большого количества инфицированных медицинская система может снова перегрузиться.

В группу риска входят украинцы от 60 лет, а также имеющие ожирение, сахарный диабет, проблемы с сердцем независимо от возраста. Этим людям инфекционистка советует ограничить круг своих контактов на праздники и вакцинироваться.

Младшим вакцинированным украинцам, а также переболевшим не забывать о масках, несмотря на праздничное настроение и локации. Всемирная организация здравоохранения призывает людей отменить зимние отпуска, чтобы защитить свое здоровье.

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