Народные приметы, обряды и обычаи 22 декабря

Тихий и безветренный день – на урожай фруктов.

22 декабря верующие и церковь чтят зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, пророчицы Анны, матери, память пророка Самуила, святителя Софрония, архиепископа Кипрского, преподобного Стефана Новосеятеля, иконы Божией Матери "Неожиданная Радость".

22 декабря: церковный праздник

Анна – мать Девы Марии. Бабушка Иисуса Христа. В Библии не упоминается; вся жизнеописание базируется на апокрифической литературе, в частности, "Протоевангелии Иакова". Одна из самых почитаемых святых в христианстве. Согласно апокрифам была дочерью священника. Вышла замуж за богатого и благочестивого Иоакима, с которым жила в Назарете. Долгое время оставалась бездетной; просила Бога даровать ему ребенка, которого обещала посвятить ему. В ответ на молитву явился ангел, предсказывающий чудесное зачатие и рождение Девы Марии, через которую будет благословен весь мир. После этого родила девочку, которую назвала Марией. Культ чествования достигает VI века, с тех пор как император Юстиниан I воздвиг в честь святой церковь.

Также читайте Гороскоп на 22 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро.

Святая Анна — покровительница беременных и женщин во время схваток, защитница матерей, бабушек, домохозяек. Она также считается патроном горняков и золотоискателей из-за простонародного отождествления ее дочери Марии и внука Иисуса с золотом.

22 декабря: народные традиции

"Пришли крыльца — садись в санки", — любят напоминать пожилые люди. По народным представлениям, в этот день волки окончательно совпадают в течки, чтобы отыграть до Крещения брачную пору. В некоторых регионах этот день считали праздником волков и старались не работать.

22 декабря: что следует делать

С этого дня женщины начинали готовиться к Рождеству — белили дома, убирали дома и усиленно кормили свиней, чтобы иметь свежесть к праздникам. В Закарпатье не пряли, особенно те, у кого часто болела голова.

22 декабря: украинские народные приметы

Какая Ганка до полудня, такова зима до конца декабря.

Какая Анна до ночи, такая зима до веснушки.

Солнце ясное, лучезарное — Новый год будет морозным; если скрывается за облаками, а на деревьях виснет иней — к Новому году будет облачно с оттепелью.

Тихий и безветренный день – на урожай фруктов.

Когда идет дождь – вся весна будет дождливой.

Если в этот день волки воют над слободой, то на падеж скота.

22 декабря: что нельзя делать

ссориться и ругаться

Читайте также:

Снегопад и похолодание: "Сниданок" о погоде в столице