Народні прикмети, обряди і звичаї 22 грудня

Тихий і безвітряний день — на врожай садовини.

22 грудня віряни та церква вшановують зачаття праведною Анною Пресвятої Богородицi, пророчицi Анни, матерi, пам'ять пророка Самуїла, святителя Софронiя, архієпископа Кіпрського, преподобного Стефана Новосiятеля, ікони Божої Матерi "Несподiвана Радiсть".

22 грудня: церковне свято

Анна — мати Діви Марії. Бабуся Ісуса Христа. У Біблії не згадується; весь життєпис базується на апокрифічній літературі, зокрема, "Протоєвангелії Якова". Одна з найбільш шанованих святих у християнстві. Згідно з апокрифами була донькою священника. Вийшла заміж за багатого і побожного Йоакима, з яким жила у Назареті. Довгий час лишалася бездітною; прохала у Бога дарувати їй дитину, яку обіцяла присвятити йому. У відповідь на молитву з'явився ангел, що пророкував чудесне зачаття і народження Діви Марії, через котру буде благословенний увесь світ. Після цього народила дівчинку, яку назвала Марією. Культ вшанування сягає VI століття, відколи імператор Юстиніан I спорудив на честь святої церкву.

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Свята Анна — покровителька вагітних та жінок під час переймів, захисниця матерів, бабусь, домогосподарок. Вона також вважається патроном гірників і золотошукачів, через простонародне ототожнення її доньки Марії та онука Ісуса із золотом.

22 грудня: народні традиції

"Прийшли Ґанки — сідай у санки",— полюбляють нагадувати літні люди. За народними уявленнями, в цей день вовки остаточно збігаються в тічки, щоб відгуляти до Водохрещ шлюбну пору. В деяких регіонах вважали цей день святом вовків і намагалися не працювати.

22 грудня: що варто робити

З Ганниного дня жінки починали готуватися до Різдва — білили хати, прибирали оселі й посилено годували свиней, щоб мати свіжину до свят. На Закарпатті не пряли, особливо ті, в кого часто боліла голова.

22 грудня: українські народні прикмети

Яка Ганка до полудня, така зима до кінця грудня.

Яка Ганна до ніченьки, така зима до весноньки.

Сонце ясне, променисте — Новий рік буде морозяним; якщо ховається за хмарами, а на деревах висне іній — під Новий рік буде хмарно з відлигою.

Тихий і безвітряний день — на врожай садовини.

Коли йде дощ - вся весна буде дощовою.

Якщо в цей день вовки виють над слободою, то на падіж худоби.

22 грудня: що не можна робити

сваритися та лаятися

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