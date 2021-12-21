У середу тріщатимуть морози: прогноз погоди в Україні на 22 грудня

У середу тріщатимуть морози: прогноз погоди в Україні на 22 грудня

Завтра буде хмарно з проясненнями.

У середу, 22 грудня, в Україні триматиметься морозна погода.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде без істотних опадів, лише в Криму невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° морозу, на північному сході та сході країни до 18°, вдень 4-9° морозу, у південній та західній частинах вночі 7-12°, вдень 1-6° морозу, у Карпатах вночі 14-19°, вдень 8-13° морозу.

У Києві 22 грудня також буде сухо. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 6-8° морозу.

Як на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко, морозне арктичне повітря протримається в Україні до п'ятниці, 24 грудня, потім градуси поповзуть угору, вихідними - аж до відлиги та навіть невеликих "плюсів". Потепління прийде з мокрим снігом і дощем.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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