Ткаченко назвав два свята, вихідні через які не переноситимуть на будні дні

Ткаченко назвав два свята, вихідні через які не переноситимуть на будні дні

За словами міністра, офіційно ще фінального документу немає, але був такий план.

У вересні цього року Мінкульт спільно з Інститутом національної пам'яті активно говорили про те, що від наступного року нібито можуть перестати переносити вихідні на будній день, якщо свято припадає на суботу чи неділю. Однак, як пояснив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, це стосуватиметься лише двох святкових дат.

Також читайте Вихідні і святкові дні 2022 року: коли відпочиватимуть українці

Про які саме свята йдеться, він розповів 30 листопада в ефірі "Сніданку з 1+1".

Так, за словами міністра, мова йде про 8 березня та 1 травня. Тобто планується, що, якщо ці свята припадуть на суботу або неділю, то на найближчі будні дні вихідні переноситися не будуть.

"Це комплексне питання стосовно всіх свят і офіційних, і неофіційних. Серед них було обговорення того, що лише два свята, мова йде не про переніс свята, а про переніс вихідних, це 1 травня та 8 березня. Це загальноєвропейська традиція і навіть у Радянському союзі не було наступного дня вихідного", - зазначив очільник Мінкульту.

Водночас Ткаченко наголосив, що це не стосуватиметься усіх інших традиційних та офіційних свят.

"Усі інші традиційні свята: Новий рік, Різдво, Пасха, Трійця - залишається так як і було, тобто вихідні будуть переноситися на будні дні", - пояснив міністр та додав, що офіційно фінального документу щодо цього ще немає.

Читайте також: