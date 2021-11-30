Курс долара і євро на 1 грудня: валюта продовжує дорожчати

Курс долара і євро на 1 грудня: валюта продовжує дорожчати

Вартість долара становить 27,2 грн, а євро – 30,9 грн.

У середу, 1 грудня, долар та євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 1 грудня:

Долар США – 27,21 (плюс 4 коп.).

Євро – 30,92 грн (плюс 28 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 30 листопада:

Долар США – 27,15/27,35 грн.

Євро – 30,60/30,95 грн.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.