Курс долара і євро на 1 грудня: валюта продовжує дорожчати

Вартість долара становить 27,2 грн, а євро – 30,9 грн.
У середу, 1 грудня, долар та євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 1 грудня:
- Долар США – 27,21 (плюс 4 коп.).
- Євро – 30,92 грн (плюс 28 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 30 листопада:
- Долар США – 27,15/27,35 грн.
- Євро – 30,60/30,95 грн.
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