Курс доллара и евро на 1 декабря: валюта продолжает дорожать

Курс доллара и евро на 1 декабря: валюта продолжает дорожать

Стоимость доллара составляет 27,2 грн, а евро – 30,9 грн.

В среду, 1 декабря, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 1 декабря:

Доллар США – 27,21 (плюс 4 коп.).

Евро – 30,92 грн (плюс 28 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 30 ноября:

Доллар США – 27,15/27,35 грн.

Евро – 30,60/30,95 грн.

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