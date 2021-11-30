Курс доллара и евро на 1 декабря: валюта продолжает дорожать

Стоимость доллара составляет 27,2 грн, а евро – 30,9 грн.
В среду, 1 декабря, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 1 декабря:
- Доллар США – 27,21 (плюс 4 коп.).
- Евро – 30,92 грн (плюс 28 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 30 ноября:
- Доллар США – 27,15/27,35 грн.
- Евро – 30,60/30,95 грн.
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