Учителям в Украине повышают зарплату: когда и насколько

Этот этап повышения заработных плат предусмотрен госбюджетом на 2021 год.
Зарплата учителей в Украине вырастет на 8,4% с 1 декабря. Размер повышения зависит от категории и должности, максимальный рост зарплаты будет на уровне 1,3 тыс. гривен для директоров школ.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
Отмечается, что повышение зарплат учителей предусмотрено государственным бюджетом на 2021 год. И это уже второй раз растет зарплата педагогов: с 1 января повышение было на уровне 20%.
Теперь же зарплаты педагогов вырастут следующим образом:
- для директора заведения общего среднего образования сумма изменится с 15742 до 17057 грн;
- для молодого учителя без категории и стажа работы: с 9015 до 9768 грн;
- учителя II категории: с 11124 до 12053 грн;
- учителя І категории: с 11 912 до 12 906 грн;
- учителя высшей категории: с 12698 до 13759 грн;
- ассистента учителя: с 10338 до 11200 грн;
- руководителя кружка: с 11124 до 12053 грн;
- педагога-организатора І категории: с 10 445 до 11 317 грн.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, какой уровень заработной платы для медицинских работников заложен в государственный бюджет-2022.
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