Учителям в Украине повышают зарплату: когда и насколько

Учителям в Украине повышают зарплату: когда и насколько

Этот этап повышения заработных плат предусмотрен госбюджетом на 2021 год.

Зарплата учителей в Украине вырастет на 8,4% с 1 декабря. Размер повышения зависит от категории и должности, максимальный рост зарплаты будет на уровне 1,3 тыс. гривен для директоров школ.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

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Отмечается, что повышение зарплат учителей предусмотрено государственным бюджетом на 2021 год. И это уже второй раз растет зарплата педагогов: с 1 января повышение было на уровне 20%.

Теперь же зарплаты педагогов вырастут следующим образом:

для директора заведения общего среднего образования сумма изменится с 15742 до 17057 грн;

для молодого учителя без категории и стажа работы: с 9015 до 9768 грн;

учителя II категории: с 11124 до 12053 грн;

учителя І категории: с 11 912 до 12 906 грн;

учителя высшей категории: с 12698 до 13759 грн;

ассистента учителя: с 10338 до 11200 грн;

руководителя кружка: с 11124 до 12053 грн;

педагога-организатора І категории: с 10 445 до 11 317 грн.

Министерство образования и науки Украины

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, какой уровень заработной платы для медицинских работников заложен в государственный бюджет-2022.

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