В Украине снизился спрос на одну из профессий: что случилось

Работа уборщиц часто сезонная.
В Украине снизился спрос на профессию уборщика, которым платят от 4 до 15 тысяч гривен.
Об этом рассказала руководитель отдела работы с партнерами Jooble Елена Кирильевнина в комментарии "Обозревателю".
По ее словам, с осени предложений для уборщиков становится меньше. Эксперт объясняет это тем, что в летний период нужны соответствующие специалисты в гостиницах и ресторанах, когда туризм и отдых более активен.
Как свидетельствуют данные сервиса по поиску работы, в настоящее время в Украине доступно около 4 тысяч вакансий уборщиков. Зарплаты у них зависят от графика и объема работы, а также от работодателя.
Больше всего зарабатывают традиционно в городах-миллионниках. Ищут на такие должности преимущественно женщин от 20 до 50 лет.
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