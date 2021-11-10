В Украине снизился спрос на одну из профессий: что случилось

В Украине снизился спрос на одну из профессий: что случилось

Работа уборщиц часто сезонная.

В Украине снизился спрос на профессию уборщика, которым платят от 4 до 15 тысяч гривен.

Об этом рассказала руководитель отдела работы с партнерами Jooble Елена Кирильевнина в комментарии "Обозревателю".

Также читайте Первая европейская страна запретила компаниям звонить работникам в нерабочие часы и обязала их платить "комуналку"

По ее словам, с осени предложений для уборщиков становится меньше. Эксперт объясняет это тем, что в летний период нужны соответствующие специалисты в гостиницах и ресторанах, когда туризм и отдых более активен.

Как свидетельствуют данные сервиса по поиску работы, в настоящее время в Украине доступно около 4 тысяч вакансий уборщиков. Зарплаты у них зависят от графика и объема работы, а также от работодателя.

Больше всего зарабатывают традиционно в городах-миллионниках. Ищут на такие должности преимущественно женщин от 20 до 50 лет.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Нет работы без прививки: многие ли госслужащие не смогли попасть на рабочие места

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку