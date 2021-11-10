В Україні знизився попит на одну із професій: що сталося

Робота прибиральниць часто є сезонною.
В Україні знизився попит на професію прибиральника, яким платять від 4 до 15 тисяч гривень.
Про це розповіла керівниця відділу роботи з партнерами Jooble Олена Кирильєвніна в коментарі "Обозревателю".
За її словами, з осені пропозицій для прибиральників стає суттєво менше. Експертка пояснює це тим, що в літній період потрібні відповідні фахівці в готелях та ресторанах, коли туризм та відпочинок більш активний.
Як свідчать дані сервісу із пошуку роботи, наразі в Україні доступні близько 4 тисяч вакансій прибиральників. Зарплати у них залежать від графіка та обсягу роботи, а також від роботодавця.
Найбільше заробляють традиційно у містах-мільйонниках. Шукають на такі посади переважно жінок від 20 до 50 років.
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