В Україні зросла середня зарплата: як змінилися виплати

Найвища середня зарплата в Києві.

Середня зарплата українців за вересень зросла майже на 250 гривень.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

За даними Держстату, до оподаткування її розмір становив понад 14 тисяч гривень. Найбільше в перший місяць осені отримували працівники у столиці – понад 20 тисяч.

Також читайте Субсидію та пенсію можна оформити через "Дію": коли запрацюють послуги

Серед областей тримає лідерство Донецька область. Тут середня зарплата становила понад 15 тисяч гривень. Понад 14 тисяч гривень отримували у вересні працівники у Київській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Натомість до трійки регіонів із найнижчим рівнем доходу увійшли Чернівецька, Чернігівська та Херсонська області. Там працівники отримують у середньому 11 тисяч гривень.

Як повідомлялося, майже половина роботодавців (48,9%) планують підвищити зарплату працівникам 2022 року, водночас 42,9% ще не визначилися. , що 36,5% роботодавців повідомили, що планують збільшувати зарплати до кінця цього року, а 35,3% — залишать їх на поточному рівні. Ще 27,7% роботодавців досі не визначилися, 0,5% роботодавців не зазначили ці дані під час опитування.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання