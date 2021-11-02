Стало відомо, скільки українських роботодавців планують підвищити працівникам зарплату

Залишити зарплату на незмінному рівні планують 8,2% опитаних працедавців.

Майже половина роботодавців (48,9%) планують підвищити зарплату працівникам у 2022 році, водночас 42,9% ще не визначилися.

Про це свідчать результати опитування, проведеного сайтом із пошуку роботи Jooble.

Зазначається, що 36,5% роботодавців повідомили, що планують збільшувати зарплати до кінця цього року, а 35,3% — залишать їх на поточному рівні. Ще 27,7% роботодавців досі не визначилися, 0,5% роботодавців не зазначили ці дані під час опитування.

Про зменшення зарплат через карантин повідомили 14,3% роботодавців, ще 23,4% підтвердили зростання зарплат на підприємствах, незмінними через карантин залишилися зарплати у співробітників 61,4% опитаних роботодавців. 0,9% з них не зазначили ці дані під час опитування.

Також опитування показало, що найчастіше підвищення зарплати відбувається за ініціативи керівництва, рідше — за ініціативою працівників чи є плановим підвищенням заробітних плат. Найпопулярнішими причинами збільшення зарплат опитані роботодавці назвали: визначні досягнення на робочому місці, підвищення професійної кваліфікації, загальне збільшення зарплат на ринку праці. Найменший вплив, згідно з опитуванням, мають робочий стаж у компанії та інфляція.

Дослідження провели аналітики Jooble на основі опитування 329 українських роботодавців у період із 15 вересня по 26 жовтня 2021 року. Jooble провів анкетування роботодавців із галузей виробництва, роздрібної торгівлі, будівництва, готельно-ресторанної сфери, IT, освіти, медичної сфери, державного сектору, аграрного сектору, логістики та інших. Статистична похибка вибірки не перевищує 6%.

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