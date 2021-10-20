Лише 5% українців влаштовує їхня нинішня робота - опитування

Опитані не вважають за доцільне працювати в недружньому колективі.

Майже 86% українців планують змінити роботу в найближчий рік.

Такий результат отримав один із сайтів пошуку роботи, провівши опитування, розповіли у Сніданку з 1+1.

Зазначається, що 9% не думали змінювати роботу, а 5% опитаних сказали, що їх повністю все влаштовує. Водночас, більша половина спеціалістів наголосили, що для своєї кар’єри працювали б в одній компанії, якомога довше.

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Крім того, 16% вважають, що краще змінювати роботу раз у два-п'ять років. Мовляв, так бачать преспективу в зростанні зарплатні та вищої посади.

Усі опитанні українці вважають, якщо роботодавець не надає кар’єрного розвитку, не мотивує фінансово та не дружній колектив, то в такій "токсичній" компанії працювати не бачать сенсу.

Як повідомлялося, у Держстаті вивчили ринок праці і встановили кількість працездатного населення в Україні станом на перше півріччя 2021 року. Так, кількість робочої сили віком 15 років і старше в першому півріччі 2021 року становила 17,4 млн осіб. Це на 2,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Більше половини робочої сили складали чоловіки та майже третину — молодь у віці 15–34 роки.

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