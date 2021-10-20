Лишь 5% украинцев устраивает их нынешняя работа — опрос

Опрошенные не считают целесообразным работать в недружественной коллективе.

Почти 86% украинцев планируют сменить работу в ближайший год.

Такой результат получил один из сайтов поиска работы, проведя опрос, рассказали в Сніданку з 1+1.

Отмечается, что 9% не думали менять работу, а 5% опрошенных сказали, что их полностью все устраивает. В то же время, более половины специалистов отметили, что для своей карьеры работали в одной компании, как можно дольше.

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Кроме того, 16% считают, что лучше менять работу раз в два-пять лет. Мол, так видят преспективу в росте зарплаты и высокой должности.

Все опрошенные украинцы считают, если работодатель не предоставляет карьерного развития, не мотивирует финансово но не дружный коллектив, то в такой "токсической" компании работать не видят смысла.

Как сообщалось, в Госстате изучили рынок труда и установили количество трудоспособного населения в Украине по состоянию на первое полугодие 2021 года. Так, количество рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в первом полугодии 2021 составляла 17400000 человек. Это на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины рабочей силы составляли мужчины и почти треть — молодежь в возрасте 15-34 года.

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