Страдал от боли и молчал: в Египте мужчина проглотил телефон

Устройство находился в желудке мужчины шесть месяцев.
В городе Асуан в Египте врачи изъяли кнопочный телефон из желудка мужчины.
Об этом пишет Daily Mirror.
Египтянин обратился к врачам Асуанской университетской больницы с жалобами на боли в животе. Во время комплексного обзора мужчине сделали рентген, который показал, что в его желудке — мобильный телефон.
Пациент признался врачам, что проглотил устройство шесть месяцев назад и стеснялся обратиться за помощью, хотя все это время страдал от боли.
Он надеялся, что телефон выйдет из организма естественным путем, но этого так и не произошло. Чужеродный объект блокировал пищеварение, что и вызвало болезненные ощущения.
Египтянина прооперировали и изъяли телефон. О состоянии здоровья мужчины не сообщается, но предполагается, что он полностью выздоровеет.
Причина, по которой он решил съесть телефон, неизвестна.
Напомним, что в Днепре 14-летнего подростка доставили в детский эндоскопический центр. Он случайно проглотил пластиковый распылитель лекарств, когда обрабатывал горло.