Страдал от боли и молчал: в Египте мужчина проглотил телефон

Страдал от боли и молчал: в Египте мужчина проглотил телефон

Устройство находился в желудке мужчины шесть месяцев.

В городе Асуан в Египте врачи изъяли кнопочный телефон из желудка мужчины.

Об этом пишет Daily Mirror.

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Египтянин обратился к врачам Асуанской университетской больницы с жалобами на боли в животе. Во время комплексного обзора мужчине сделали рентген, который показал, что в его желудке — мобильный телефон.

Пациент признался врачам, что проглотил устройство шесть месяцев назад и стеснялся обратиться за помощью, хотя все это время страдал от боли.

Он надеялся, что телефон выйдет из организма естественным путем, но этого так и не произошло. Чужеродный объект блокировал пищеварение, что и вызвало болезненные ощущения.

Египтянина прооперировали и изъяли телефон. О состоянии здоровья мужчины не сообщается, но предполагается, что он полностью выздоровеет.

Причина, по которой он решил съесть телефон, неизвестна.

Напомним, что в Днепре 14-летнего подростка доставили в детский эндоскопический центр. Он случайно проглотил пластиковый распылитель лекарств, когда обрабатывал горло.

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