В Днепре 14-летний подросток оказался на хирургическом столе после лечения простуды

Подросток случайно проглотил инородное тело.
В Днепре подросток попал на операционный стол после того, как пытался пролечить простуду.
Об этом сообщает "Днепр областной".
В Днепре 14-летнего подростка доставили в детский эндоскопический центр. Он случайно проглотил пластиковый распылитель лекарств, когда обрабатывал горло.
В медучреждении подростка обследовали и обнаружили, что инородное тело прошло через весь организм и остановилось в двенадцатиперстной кишке.
Медикам с помощью специального зонда под местной анестезией достали распылитель.
Напомним, что годовалого малыша, который едва не погиб из-за металлического болта, спасли в Днепре. Счет шел буквально на минуты.