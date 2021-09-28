В Днепре 14-летний подросток оказался на хирургическом столе после лечения простуды

В Днепре 14-летний подросток оказался на хирургическом столе после лечения простуды

Подросток случайно проглотил инородное тело.

В Днепре подросток попал на операционный стол после того, как пытался пролечить простуду.

Также читайте В Косово мужчина проглотил мобильный телефон: как врачи спасали чудака

Об этом сообщает "Днепр областной".

В Днепре 14-летнего подростка доставили в детский эндоскопический центр. Он случайно проглотил пластиковый распылитель лекарств, когда обрабатывал горло.

В медучреждении подростка обследовали и обнаружили, что инородное тело прошло через весь организм и остановилось в двенадцатиперстной кишке.

Медикам с помощью специального зонда под местной анестезией достали распылитель.

Напомним, что годовалого малыша, который едва не погиб из-за металлического болта, спасли в Днепре. Счет шел буквально на минуты.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку