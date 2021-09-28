"Шахтер" уступил "Интеру" в матче юношеской Лиги чемпионов

Первое поражение "горняков" в турнире.

Донецкий "Шахтер" дома проиграл миланскому "Интеру" в поединке 2-го тура Юношеской лиги УЕФА, которую еще называют юношеской Лигой чемпионов. Матч завершился со счетом 0:1.

Единственный гол "нерадзурри" на 31-й минуте встречи забил 18-летний Чезаре Касадеи, замкнув прострел с фланга.

"Интер" (4 очка) после этой победы поднялся на первое место в группе, "Шахтер" (3 балла) опустился на вторую позицию. В другом матче квартета сыграют мадридский "Реал" и тираспольский "Шериф".

В первом туре "Шахтер" разгромил "Шериф", а "Интер" разошелся миром с "Реалом".

Напомним, взрослые команды "Шахтера" и "Интера" начнут свой матч Лиги чемпионов 28 сентября в 19:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию поединка.

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