Шахтер - Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Горняки" дома примут чемпиона Италии.

Во вторник, 28 сентября, донецкий "Шахтер" сыграет матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22 против миланского "Интера".

Игра состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало поединка - в 19:45.

ТСН Проспорт проведедет текстовую онлайн-трансляцию матча со всеми голами и лучшими моментами.

В другом матче 2-го тура группы D мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" примет молдавский "Шериф". Матч начнется 28 сентября в 22:00.

В первом туре "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" (0:2), а "Интер" уступил "Реалу" (0:1).

"Шерифу" (0:2), а "Интер" "Реалу" (0:1). По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

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