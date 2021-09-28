Тяжелая травма лидера и мощный второй тайм: "Шахтер" в Киеве сдержал "Интер" в матче Лиги чемпионов (видео)

Тяжелая травма лидера и мощный второй тайм: "Шахтер" в Киеве сдержал "Интер" в матче Лиги чемпионов (видео)

"Горняки" набрали первое очко.

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с миланским "Интером" в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 0:0.

Первый тайм получился достаточно равным, однако начался он не лучшим образом для "горняков". Не прошло и 10 минут, как тяжелую травму после падения получил Лассина Траоре. Продолжить игру форвард не смог, а вместо него вышел Тете.

"Интер" в атаке был все же чуть острее. Чего только стоят удары Эдина Джеко выше ворот с пары метров и попадание Николы Бареллы в перекладину.

Associated Press

У "Шахтера" моменты были у Манора Соломона и Тете, но их удары пришлись рядом со штангой ворот Самира Хандановича.

Сразу же после перерыва забивать мог Педриньо, но его на мгновение опередил Милан Шкриньяр, который выбил мяч на угловой и не дал бразильцу замкнуть передачу.

На 66-й минуте к голу едва не привела ошибка Андрея Пятова, отдавшего неточную передачу. Но Лаутаро Мартинес, пробивая метров с 10, послал мяч выше перекладины.

В конце игры Пятов проявил уже себя со знаком плюс, за минуту дважды потянув непростые удары Хоакина Корреа и Стефена Де Врея головой.

В целом же, "Шахтер" достаточно мощно провел второй тайм, но заработал всего лишь очко.

В другом матче 2-го тура группы D мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" примет молдавский "Шериф". Матч начнется 28 сентября в 22:00.

В первом туре "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" (0:2), а "Интер" уступил "Реалу" (0:1).

"Шерифу" (0:2), а "Интер" "Реалу" (0:1). По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

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