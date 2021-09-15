Все решил гол в конце: "Реал" вырвал победу над "Интером" в матче Лиги чемпионов (видео)

Все решил гол в конце: "Реал" вырвал победу над "Интером" в матче Лиги чемпионов (видео)

Фавориты группы D порадовали интересным футболом.

Миланский "Интер" проиграл мадридскому "Реалу" в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Джузеппе Меацца" завершилась со счетом 0:1.

Первая половина игры прошла под диктовку хозяев. Они имели несколько отличных моментов, чтобы забить, но в воротах "сливочных" великолепно действовал Тибо Куртуа.

После перерыва "сливочным" удалось перехватить инициативу - они владели игровым преимуществом, но застать врасплох хозяев никак не могли.

Когда же казалось, что поединок завершится вничью, "Реал" неожиданно забил. В самой концовке поединка Эдуарду Камавинга отдал пас в штрафной площади хозяев на Родриго Гоеса, который пробил мимо Самира Хандановича.

В другом матче стартового тура группы D донецкий "Шахтер" со счетом 0:2 сенсационно проиграл молдавскому "Шерифу".

молдавскому "Шерифу". Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 28 сентября: "Шахтер" - "Интер", "Реал" - "Шериф".

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

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