Интер - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж поединка стартового тура групповой стадии из Милана.

В среду, 15 сентября, миланский "Интер" примет мадридский "Реал" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Команды сыграют на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию матча со всеми голами и лучшими моментами.

В другом матче стартового тура группы D донецкий "Шахтер" на выезде сыграет против тираспольского "Шерифа". Встреча начнется 15 сентября в 19:45 по киевскому времени.

Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 28 сентября: "Шахтер" - "Интер", "Реал" - "Шериф".

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

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