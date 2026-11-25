"Реал" Мадрид / © Associated Press

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Мадридский "Реал" разгромил ПСВ из Эйндховена в домашнем матче пятого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 5:1.

Первый тайм неожиданно остался за гостями — на 32-й минуте пенальти реализовал Иван Перишич.

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Однако после перерыва "сливочные" совершили суперкамбэк, отгрузив пять мячей в ворота нидерландского клуба.

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На 50-й минуте счет сравнял Федерико Вальверде, на 60-й минуте Джуд Беллингем вывел хозяев вперед, а еще через четыре минуты преимущество испанского гранда укрепил Килиан Мбаппе.

Под занавес противостояния подопечные Жозе Моуринью довели дело до разгрома: на 84-й минуте Мбаппе оформил дубль, а на 87-й минуте окончательный счет установил Винисиус Жуниор.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа, который на прошлой неделе продлил контракт с клубом.

В этом сезоне Лунин сыграл лишь один официальный поединок за "Реал" во всех турнирах — победное Эль Классико против "Барселоны" (2:1).

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"Реал" (15 очков) стал единоличным лидером общей турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов — мадридцы выиграли пять из пяти матчей. ПСВ (4 балла) находится на 28-м месте.

В следующем туре самого престижного еврокубка "Реал" на выезде сыграет против лондонского "Арсенала", а ПСВ примет мадридский "Атлетико". Оба поединка состоятся 9 декабря.

Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что букмекеры сделали прогноз на матч "Шахтер" — "Фенербахче" в Лиге чемпионов.

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