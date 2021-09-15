Очень долго выбирал: покупатель приобрел арбуз совсем без мякоти

Очень долго выбирал: покупатель приобрел арбуз совсем без мякоти

Ягода внутри оказалась бело-зеленой, будто — с самой корки.

В одном из московских магазинов в микрорайоне Митино покупатель приобрел арбуз, у которого внутри не было ни мякоти, ни одной косточки. Когда его разрезали — внутри он был

бело-зеленым, будто состоял из самой корки.

Свою покупку мужчина снял на видео, которое опубликовал Telegram-канал LifeShot.

Вес этого удивительного арбуза, в котором еле просматриваются розовые прожилки — 5 килограммов. Заплатил за него покупатель 175 российских рублей (примерно 64 гривны).

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"Выбирал очень долго. Самое интересное, что это мой первый арбуз в этом сезоне. Я надеялся, что он, как и положено арбузам, будет полезным. Но мои ожидания не оправдались. Как вы видите, он нежно-зеленого цвета", — прокомментировал свою неудачу покупатель.

Комментаторы в Сети предположили, что этот арбуз — вероятно, неудачный гибрид. Из белого арбуза покупателю посоветовали сделать цукаты.

Напомним, ранее в арбузе, которым отравилась семья в Москве, нашли следы вещества для дезинсекции.

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