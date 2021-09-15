Інтер - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж поєдинку стартового туру групової стадії з Мілана.

У середу, 15 вересня, міланський "Інтер" прийме мадридський "Реал" у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

Команди зіграють на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію матчу з усіма голами та найкращими моментами.

В іншому матчі стартового туру групи D донецький "Шахтар" на виїзді зіграє проти тираспольського "Шерифа". Зустріч розпочнеться 15 вересня о 19:45 за київським часом.

Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 28 вересня: "Шахтар" - "Інтер", "Реал" - "Шериф".

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.

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