Шахтар - Інтер: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

"Гірники" вдома приймуть чемпіона Італії.

У вівторок, 28 вересня, донецький "Шахтар" зіграє матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22 проти міланського "Інтера".

Гра відбудеться в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський". Початок поєдинку - о 19:45.

ТСН Проспорт проведедет текстову онлайн-трансляцію матчу з усіма голами і найкращими моментами.

В іншому матчі 2-го туру групи D мадридський "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" прийме молдавський "Шериф". Матч розпочнеться 28 вересня о 22:00.

У першому турі "Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу" (0:2), а "Інтер" поступився "Реалу" (0:1).

"Шерифу" (0:2), а "Інтер" "Реалу" (0:1). По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де у стикових матчах поборються проти команд, які посіли другі місця у групах ЛЄ.

[media type="broadcast" id="тисяча п'ятьдесят-один"]

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання