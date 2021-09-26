Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

"Шахтар" у Києві прийме "Інтер", а "Динамо" в Мюнхені зіграє проти "Баварії".

28-29 вересня відбудуться матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому турнірі Європи ведуть 32 клуби.

Україну в основному раунді ЛЧ представляють два клуби - київське "Динамо" (отримало пряму путівку як чемпіон країни) та донецький "Шахтар" (подолав кваліфікацію).

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.

"Динамо" виступає в групі E, де суперниками команди Мірчі Луческу є: "Баварія", "Барселона" і "Бенфіка" . Кияни стартували в турнірі домашньою нічиєю з португальським клубом .

і . Кияни стартували в турнірі . "Шахтар" змагається у квартеті D разом з "Інтером", "Реалом" і "Шерифом" . Донеччани в першому матчі сенсаційно програли чемпіону Молдови .

і . Донеччани в першому матчі . Третій тур групового етапу ЛЧ запланований на 19-20 жовтня: "Шахтар" - "Реал", "Барселона" - "Динамо".

Фінал - 28 травня 2022 року (Санкт-Петербург, Росія).

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2021/22

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Вівторок, 28 вересня 19:45 Група C АЯКС _:_ БЕШИКТАШ 19:45 Група D ШАХТАР _:_ ІНТЕР 22:00 Група A ПСЖ _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ 22:00 Група A РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ БРЮГГЕ 22:00 Група B ПОРТУ _:_ ЛІВЕРПУЛЬ 22:00 Група B МІЛАН _:_ АТЛЕТІКО 22:00 Група C БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ СПОРТИНГ 22:00 Група D РЕАЛ _:_ ШЕРИФ Середа, 29 вересня 19:45 Група F АТАЛАНТА _:_ ЯНГ БОЙЗ 19:45 Група H ЗЕНІТ _:_ МАЛЬМЕ 22:00 Група E БАВАРІЯ _:_ ДИНАМО 22:00 Група E БЕНФІКА _:_ БАРСЕЛОНА 22:00 Група F МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ ВІЛЬЯРРЕАЛ 22:00 Група G ВОЛЬФСБУРГ _:_ СЕВІЛЬЯ 22:00 Група G ЗАЛЬЦБУРГ _:_ ЛІЛЛЬ 22:00 Група H ЮВЕНТУС _:_ ЧЕЛСІ

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