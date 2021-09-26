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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

Associated Press

"Шахтар" у Києві прийме "Інтер", а "Динамо" в Мюнхені зіграє проти "Баварії".

28-29 вересня відбудуться матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому турнірі Європи ведуть 32 клуби.

Україну в основному раунді ЛЧ представляють два клуби - київське "Динамо" (отримало пряму путівку як чемпіон країни) та донецький "Шахтар" (подолав кваліфікацію).

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.

  • "Динамо" виступає в групі E, де суперниками команди Мірчі Луческу є: "Баварія", "Барселона" і "Бенфіка". Кияни стартували в турнірі домашньою нічиєю з португальським клубом.
  • "Шахтар" змагається у квартеті D разом з "Інтером", "Реалом" і "Шерифом". Донеччани в першому матчі сенсаційно програли чемпіону Молдови.
  • Третій тур групового етапу ЛЧ запланований на 19-20 жовтня: "Шахтар" - "Реал", "Барселона" - "Динамо".
  • Фінал - 28 травня 2022 року (Санкт-Петербург, Росія).
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2021/22
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Вівторок, 28 вересня
19:45 Група C АЯКС Емблема ФК «Аякс Амстердам» _:_ Бешикташ БЕШИКТАШ
19:45 Група D ШАХТАР Емблема ФК «Шахтар Донецьк» _:_ Емблема ФК «Інтер Мілан» ІНТЕР
22:00 Група A ПСЖ Емблема ФК «ПСЖ Париж» _:_ Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СІТІ
22:00 Група A РБ ЛЕЙПЦИГ Емблема ФК «РБ Лейпциг» _:_ Емблема ФК «Брюгге» БРЮГГЕ
22:00 Група B ПОРТУ Емблема ФК «Порту» _:_ Емблема ФК «Ліверпуль» ЛІВЕРПУЛЬ
22:00 Група B МІЛАН Мілан _:_ Емблема ФК «Атлетіко Мадрид» АТЛЕТІКО
22:00 Група C БОРУССІЯ ДОРТМУНД Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» _:_ Спортинг Лісабон СПОРТИНГ
22:00 Група D РЕАЛ Емблема ФК «Реал Мадрид» _:_ Шериф ШЕРИФ
 
Середа, 29 вересня
19:45 Група F АТАЛАНТА Емблема ФК «Аталанта Бергамо» _:_ Янг Бойз ЯНГ БОЙЗ
19:45 Група H  ЗЕНІТ Емблема ФК «Зеніт» _:_ Мальме МАЛЬМЕ
22:00 Група E БАВАРІЯ Емблема ФК «Баварія» _:_ Емблема ФК «Динамо Київ» ДИНАМО
22:00 Група E БЕНФІКА Бенфіка _:_ Емблема ФК «Барселона» БАРСЕЛОНА
22:00 Група F МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Емблема ФК «Манчестер Юнайтед» _:_ Вільярреал ВІЛЬЯРРЕАЛ
22:00 Група G ВОЛЬФСБУРГ Вольфсбург _:_ Емблема ФК «Севілья» СЕВІЛЬЯ
22:00 Група G ЗАЛЬЦБУРГ Емблема ФК «Зальцбург» _:_ Лілль ЛІЛЛЬ
22:00 Група H  ЮВЕНТУС Емблема ФК «Ювентус Турин» _:_ Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСІ
             

 

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