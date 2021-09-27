Шахтер - Интер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Горняки" постараются взять реванш за поражение на старте основной сетки турнира.
Во вторник, 28 сентября, донецкий "Шахтер" проведет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22 против миланского "Интера".
Игра состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало поединка - в 19:45.
Где смотреть матч Шахтер - Интер
На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.
Прогнозы букмекеров на матч Шахтер - Интер
Фаворитом поединка в Киеве букмекерские конторы считают миланскую команду. На победу "нерадзурри" можно поставить с коэффициентом 1.61. Ничья - 4.42. Победа "Шахтера" - 6.00.
- В другом матче второго тура группы D мадридский "Реал" примет молдавский "Шериф". Матч начнется 28 сентября в 22:00.
- В первом туре "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" (0:2), а "Интер" уступил "Реалу" (0:1).